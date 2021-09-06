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Dünya

KKTC'de güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 134 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 17 bin 265'e yükseldi.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 22:40 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 22:42
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 179 test yapıldı.

87'si yerel 134 pozitif vakaya rastlanırken, 105 kişi hastaneden taburcu edildi.

Ülkede 2003 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 15 hasta bulunuyor.

Virüs nedeniyle 67 kişinin yaşamını yitirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)'de, toplamda 17 bin 265 Kovid-19 vakası görüldü.

KKTC genelinde bugün 4 bin 879 Kovid-19 aşısı yapıldı.

RUM KESİMİNDE 223 VAKA

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 223 Kovid-19 vakası görüldü ve Kovid-19 sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 516'ya, vaka sayısının ise 116 bin 991'e yükseldiğini açıkladı.

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