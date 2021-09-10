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Dünya

KKTC'de günlük kovid-19 rakamları açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 143 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 17 bin 842'ye yükseldi.

AA10 Eylül 2021 Cuma 22:29 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 22:29
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 145 test yapıldı, 102'si yerel 143 pozitif vakaya rastlandı. Virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi ise taburcu edildi.

Ülkede 1820 hastanın tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 13 hasta bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 70 kişi yaşamını yitirirken, 17 bin 842 Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede bugün toplamda 2 bin 794 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

- Rum kesiminde 142 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 142 vaka görülürken, bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 117 bin 695'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 527'ye yükseldiğini bildirdi.

Tedavisi devam eden 41 hastanın durumunun kritik olduğu belirtildi.

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