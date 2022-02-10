KKTC'de hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 23:03 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:03

Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, bu kapsamda ziyaretlerine Halkın Partisi (HP) ile devam etti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, HP ile daha önce gayri resmi görüştüklerini fakat bugün resmi görüşme yaptıklarını ve heyet olarak düşüncelerini paylaştıklarını söyledi.

Sucuoğlu, "Bugün olumlu, gayet güzel görüşme oldu. Samimi ortamda düşüncelerimiz paylaşıldı. Bu düşünceleri büyük ihtimalle yarın öğleden sonra veya cumartesi günü değerlendirip tekrardan önümüzdeki hafta başı gerekli görülürse ziyaretler devam edecektir. Önümüzdeki hafta çıkmadan da hükümeti netleştirmiş olacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "ÜLKENİN UZUN ÖMÜRLÜ BİR HÜKÜMETE İHTİYACI VARDIR"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da görüşmenin verimli olduğunu söyledi.

Parti olarak üzerinde uzlaşmaya varıldığı takdirde hükümette yer almak ve ülkeye hizmet vermek istediklerini dile getiren Özersay, "Bu bağlamda görüşlerimizi paylaştık, UBP'nin görüşlerini dinledik. Karşılıklı olarak öneriler ortaya konulduğunu söyleyebilirim bugünkü görüşmeye ilişkin olarak. Her iki parti de kendi değerlendirmesini, yapılan öneriler çerçevesinde yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Özersay, "Umarım önümüzdeki günlerde karşılıklı esneklik gösterilerek bir uzlaşmaya varılır. Çünkü ülkenin uzun ömürlü, uyumlu ve çok gecikmeyecek bir hükümete ihtiyacı vardır." dedi.

Sucuoğlu, dün Yeniden Doğuş Partisi (DP) ve Demokrat Parti'yi (DP) ziyaret etmişti.

- SEÇİM SONUÇLARI

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, HP yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) ise yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.