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Dünya

KKTC'de oy verme işlemi sona erdi

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
KKTC'de oy verme işlemi sona erdi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

140 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞ OY KULLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, KKTC'deki 140 bin 111 seçmen için başkent Lefkoşa ile Gazimağusa'da kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, saat 22.00 itibarıyla sona erdi.

OY VERME İŞLEMİ 20 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Güzelyurt kentinde de 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 21 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

KKTC'deki oy pusulalarının diplomatik kuryelerle yarın uçakla Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

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