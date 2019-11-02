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KKTC'de polis memuru ile eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu sabah meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Polis Memuru Devrim Yılmaz ile 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay, 01.30 civarında Güzelyurt İçesi ile Lefkoşa İlçesi anayolu üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki Mustafa Ürcan'ın idaresindeki araç, Seda Suat Yılmaz idaresindeki araca arkadan çarptı. Yılmaz'ın sürdüğü araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sol tarafına savruldu ve park halinde bulunan bir TIR'a çarptı.
 
İKİ KIZLARI VAR
 
Kaza sonucunda, iki kız çocuğu annesi olan Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan polis memuru eşi Devrim Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mustafa Ürcan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
Polis Genel Müdürlüğü, Devrim Yılmaz için yayımladığı mesajda "Teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. 

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