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KKTC´de şoke eden cinayetin sırrı çözüldü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Başkenti Lefkoşa'ya bağlı Taşkent Köyü yakınındaki ormanlık arazide önce dövülen sonra da boğularak öldürülen kişinin kimliği belli oldu.

  • DHA
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Cinayetin 'para çalma' iddiasıyla işlendiği belirlendi. Olayla ilgili de 12 kişi gözaltına alındı.
 
KKTC medyasının 'vahşet' olarak verdiği olay 20 Nisan'da meydana geldi.
 
Taşkent köyü yakındaki ormanlık alanda 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulunmuş; ceset üzerinde yapılan incelemelerde, hiç bir kimlik belgesine rastlanmamıştı.
 
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, cesedin Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok'a ait olduğunu belirledi. Polis, Ngok'un ev arkadaşıyla birlikte 12 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin, Ngok'un ev arkadaşının parasını çaldığı için işlendiği iddia edildi.
 
ODAYA HAPSETTİLER, ÖLDÜRDÜLER
 
Para nedeniyle ev arkadaşıyla tartışığı belirtilen Ngok'un, Dikmen belediyesinde bulunan Lavinyum Sitesi´nde bir odaya hapsedildiği, sonra dövülerek ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet zanlılarının, cesedi de kiraladıkları bir araçla Taşkent köyüne yakın ormanlık alana attığı öğrenildi.
 
Cinayet ile ilgili gözaltına alınan zanlılar ise Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlılar için 3 gün gözaltı süresi verdi.

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