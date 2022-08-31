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Dünya

KKTC'de son bir haftada 415 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24-30 Ağustos tarihlerinde 415 Kovid-19 vakası tespit edildi.

AA31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde 6 bin 782 test yapılırken, 415 pozitif vakaya rastlandı.

Bir haftalık sürede Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmadı.

KKTC'YE GİRİŞLERDE KOVİD-19 TEST ZORUNLUĞU KALDIRILMIŞTI

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ilave Kovid-19 tedbirleri aldı.

Buna göre, 13 Haziran'dan itibaren ülkeye gelenler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın Kovid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Ada içi geçişlerde Kovid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçişler sürecek.

Kovid-19 testi pozitif kişiler ile temas edenler, semptom takibi yaparak ve maske takarak dışarı çıkabilecek.

Testi pozitif çıkan ve ev karantinasına alınan hastalar, karantina süresince evden çıkamayacak ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kabul edemeyecek.

KKTC'ye gelişlerde tam aşılı veya hastalığı geçiren kişiler için Kovid-19 test zorunluluğu martta kaldırılmıştı.

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