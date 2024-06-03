KKTC'de termometreler 44 dereceyi gösterdi

TAK'ın haberine göre, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada ise 7 Haziran'a kadar ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olmasının beklendiği belirtilerek, sıcaklığın iç kesimlerde 38-41, sahillerde de 33-36 derece civarında seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

- YANGIN VE SICAK ÇARPMASINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASI ÇAĞRISI

Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması gerektiğine değinilen açıklamada, 12.00 -16.00 saatlerinde güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 7-10 Haziran'da iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesinin beklendiği kaydedildi.