KKTC'deki döviz bürosunu soyup, sahibini öldüren katil zanlıları yakalandı

Sınırı geçip Güney Kıbrıs'a geçmek için Beyarmudu'ya giden ancak amaçlarına ulaşamayınca uzun süre gizlenen Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite polise yapılan bir ihbar sonucu yakayı ele verdi. Zanlılar Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Zanlıların yarın mahkemeye çıkarılması ve operasyonla ilgili detayların aktarılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?



Katil zanlılarından Brayn Gibip'in olaydan 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı, bu süre zarfında cinayeti tüm detaylarıyla planladığı ve Kamerunlu bir suç ortağı ile hareket ettiği belirtilmişti. Gibip, olay günü döviz bürosunun yanı sıra Vakıflar Çarşısı'nda bavul satışı yapılan bir iş yerinin de sahibi olan Alav'ı iş yerine çağırmış, suç ortağıyla birlikte Alav'ın ellerini, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak ölümüne neden olmuştu. Gibip'in cinayetin ardından döviz bürosuna girerek kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan parayı çaldığı ifade edilmişti.