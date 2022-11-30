KKTC'den Frankofon Örgütünün kararına sert tepki: Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarları göz ardı edilmektedir

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) örgüte tek taraflı gözlemci üye olduğu belirtilerek, Tunus'ta düzenlenen 18. Frankofon Zirvesi'nde Kıbrıs konusunda alınan kararın kabul edilemeyeceği bildirildi.

Alınan kararın Kıbrıs konusuna yönelik yanlı yaklaşımı yansıttığına, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını göz ardı eder nitelikte olduğuna ve ülkedeki mevcut gerçeklerle örtüşmediğine işaret edilen açıklamada, "Kıbrıs'a yönelik kararlar alırken, uluslararası topluluğun birtakım tarihi gerçekleri göz önünde bulundurması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, konuya ilişkin gerçekçi bir yaklaşım sergilenebilmesini teminen, adada dili, dini, kültürü ayrı iki halk bulunduğunun ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devleti olduğu gerçeğinin kabul edilmesi elzemdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca iki toplumlu, iki bölgeli federasyon modelinin 50 yıldır tartışıldığı, KKTC'nin geçerliliğini yitirmiş bir formül üzerinde kaybedecek bir 50 senesi daha olmadığı vurgulandı.

Uluslararası Frankofon Örgütünün Tunus'un Cerbe Adası'nda düzenlenen 18. zirvesinde, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Kıbrıs'ın, halk ve kurumlarının yeniden birleştirilmesi, birleşme yönündeki müzakerelerin yeniden desteklenmesine dair karar açıklanmıştı.

