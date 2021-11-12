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Dünya

KKTC'den GKRY'nin başlattığı silahlanma programına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başlattığı silahlanma programına tepki göstererek 'Rum yönetiminin ülkemizi tehdit etmeye yönelik silahlanmaya devam etmesi, kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmesi, Ada'da ve bölgede gerginliğin tırmandırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.' ifadelerini kullandı.

AA12 Kasım 2021 Cuma 15:02 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:02
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KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin başlattığı silahlanma programına tepki gösterildi.

Rum kesiminin gerginliğe yol açacağını bilmesine karşın bir süredir silahlanma programı başlattığının bilindiği belirtilen açıklamada, Rum tarafının insansız hava araçları ve ağır silahlar satın almasının yanında, askeri ittifakları da KKTC aleyhine artırdığının açıkça görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu silahlanma faaliyetleri Ada'mız ve Doğu Akdeniz'deki istikrar ve huzur ortamını tehdit etmektedir. Rum yönetiminin ülkemizi tehdit etmeye yönelik silahlanmaya devam etmesi, kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmesi, Ada'da ve bölgede gerginliğin tırmandırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. İlgili ülkelerin Rum tarafının maksadını aşan silahlanma politikasına destek veren yaklaşımlarına son vermeleri, Ada ve bölgemizin güven ve huzurunun muhafaza edilmesi için önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs'ı etkileyen sorunlara çözüm bulmak ve güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için KKTC'nin çeşitli yapıcı öneriler yaptığı, diyalog ve iş birliğinin yolunu açmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine devam ettiği sürece, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceği aşikardır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin önemi Rum tarafının silahlanma faaliyetleri karşısında bir kez daha anlaşılmaktadır." denildi.

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