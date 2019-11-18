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KKTC'den ikiyüzlü tutuma sert çıkış: Rumlar silahlanırken, Türkiye'nin garantörlüğü sorgulanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum tarafında her eve bir silah düştüğünü belirterek, 'Kıbrıslı Rumlar, durmadan silahlanırken, 'barış görüşmeleri' adı altında bizlere Türkiye'nin garantisinden garantörlüğünden vazgeç çağrıları yapılmaktadır. Bu ikiyüzlü tutumu bir kez daha buradan kınamak istiyorum' dedi.

  • DHA
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Güney Kıbrıs'ta yaşananlara bakıldığında Türkiye'nin Ada'daki varlığının daha da önemli hale geldiğine vurgu yapan Taçoy, Rumların KKTC bayrağı yakması ile ilgili olarak da, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e buradan çağrı yapıyor ve uyarıyorum; akıllarını başlarına alsınlar. Kıbrıs'ta yaratacakları gerginliklerin altında kalırlar" uyarısı yaptı.
 
 
Bayrağın yakılmasını, 'Kıbrıslı Rumlar tarafından, Kıbrıs Türk Halkı'nın kurduğu devletin en değerli sembolü olan bayrağa karşı yapılan hareketi kabul edilemez' olarak değerlendiren Taçoy, "Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki; KKTC bayrağı göklerde dalgalanmaya devam edecek. O bayrağı oradan indirmeye çalışanlar ve saygısızlık yapanlar da mutlaka gereken cevabı alacaktır" dedi.
 
 
 
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin düzenlediği 'Değişen dünya düzeni ve Doğu Akdeniz'de mavi savaşlar' başlıklı konferansta konuşan Taçoy, Rum yönetiminin, Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM'ın KKTC bayrağı yakması sonrasında sessiz kaldığına işaret etti. "Üzülerek görüyoruz ki, Rum yönetimi bayrak yakma olayından sonra sessizliğe bürünmüştür" diyen Taçoy, "ELAM, bizim için bir terör örgütüdür, Ama Rumların Meclisi'nde bir siyasi parti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e buradan çağrı yapıyor ve uyarıyorum; Akıllarını başlarına alsınlar. Kıbrıs'ta yaratacakları gerginliklerin altında kalırlar" diye konuştu.
 
 
 
Rum tarafında her eve bir silah düştüğünü de hatırlatan Taçoy şöyle devam etti; "Bu noktada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Rum Politis gazetesi çarpıcı bir haber yayınladı. Rumlarda her eve bir silah düştüğüne dikkat çekildi. Rumlar dünyanın en çok silah taşıyan insanları olarak öne çıkıyor. Politis'in ELAM eylemi sonrasında böyle bir haberi yayınlaması manidardır. Kıbrıslı Rumlar, durmadan silahlanırken, 'barış görüşmeleri' adı altında bizlere Türkiye'nin garantisinden garantörlüğünden vazgeç çağrıları yapılmaktadır. Bu ikiyüzlü tutumu bir kez daha buradan kınamak istiyorum. Kıbrıslı Türklerin geçmişinde nasıl 'Türkiyem' varsa, geleceğinde de 'Türkiyem' olacak."

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