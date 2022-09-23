KKTC'den İslam İşbirliği Teşkilatına çağrı: Resmen tanınsın

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, New York'ta bu yıl 77'ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmaları kapmasında toplanan İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı'nda konuştu.

Kıbrıs'ta federasyonu temel alan müzakerelerde 50 yılı aşkın bir süre kaybedildiğini, bu nedenle Kıbrıs Türk tarafının Temmuz 2017'de Crans-Montana'daki Kıbrıs konferansının çökmesinin ardından Kıbrıs'ta başka seçenekleri araştırma zamanının geldiğini ilan ettiğini hatırlatan Ertuğruloğlu, İİT üye ülkelerine KKTC'yi tanıma çağrısında bulundu.

Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk tarafı olarak yeni vizyonumuzu, Nisan 2021'de Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinde, Kıbrıs Adası ve çevresinde çok ihtiyaç duyulan istikrar, güvenlik ve iş birliğini sağlayacağına dair umut ve inançla masaya getirdik. Kıbrıs Türk tarafı, Ada'da iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bir anlaşmanın mevcut iki devlet arasında, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkı, KKTC'nin resmen tanınmasını ve müktesep haklarının, yani Kıbrıs Türk Devleti'nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesini talep etmektedir."

Bakan Ertuğruloğlu, İİT üye devletlerinin KKTC'yi resmen tanımak için süratle somut adımlar atmalarını ve Kıbrıs Rum tarafının dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoların aşılmasına yardımcı olmak için Kıbrıs Türk devleti ile ilişki kurmasını beklediklerini söyledi.

İslam dünyasının pek çok bölgesinde, büyük can kaybı ve göçlere yol açan savaşlar ve terörizmin olumsuz etkisinin devam ettiğine işaret eden Ertuğruloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Silahlı çatışmalardan kaynaklanan siyasi, ekonomik ve kültürel zorluklar, İİT üye devletlerinin güvenlik ve istikrarını korumanın önündeki başlıca engellerdir. Bu koşullar altında sürdürülebilir kalkınma ve refaha ulaşmak giderek zorlaşmaktadır. Şüphesiz, Filistin'deki kardeşlerimize elimizden gelen her türlü desteği vermek, onların çektikleri acıları hafifletmek hepimizin sorumluluğudur. Böyle bir adım, İİT'nin dayanışma ruhuna da uygun olacaktır."

Ertuğruloğlu, İslam dünyasının yardıma ihtiyacı olan tüm bölgelerine, bilhassa Batı Trakya/Yunanistan'daki Türk azınlığına, siyasi, ekonomik ve insani yardım sağlamanın ortak sorumlulukları olduğunun altını çizdi.

- "KIBRIS MESELESİ, BİR STATÜ MESELESİDİR"

Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu da vurgulayan Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzün hızla değişen ortamında karşılaştığımız sınamalarla mücadele etmek bir yıl öncesine göre daha da zorlaşmıştır. Bu paradigma kayması Kıbrıs sorunu için de geçerlidir. Kıbrıs meselesi yaklaşık 60 yıldır uluslararası toplumun gündemindedir ve olmaya da devam etmektedir. Zira bütün mesele, büyük bir talihsizlik eseri, başta BM Güvenlik Konseyince yanlış teşhis edilmiştir. Kıbrıs meselesi, bir statü meselesidir. Gerçek şu ki; Ada'daki her iki halk da egemen eşittir ve bu meseleyi çözmeye yönelik her türlü çaba bu gerçeği hesaba katmalıdır."

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına hayatın her alanında verdiği sarsılmaz destek için Türkiye'ye de teşekkür etti.

Bakan Ertuğruloğlu, "İİT üye devletlerinin, KKTC'yi resmen tanımak için süratle somut adımlar atacaklarına ve Kıbrıs Rum tarafının bize dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoları aşmamıza yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kuracaklarına dair beklentimizi vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.