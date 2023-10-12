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Dünya

KKTC'den İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşlarına uyarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, tırmanan İsrail-Filistin çatışmasından dolayı her iki ülkede bulunan vatandaşlarını uyararak acil durum telefon numarası paylaştı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 19:40 - Güncelleme:
KKTC'den İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşlarına uyarı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin'deki KKTC vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği ile T.C. Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Acil durumlar için ise İsrail ve Filistin'de bulunan KKTC vatandaşlarının, KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezinin +90 533 8514006 numaralı telefonunu arayabilecekleri kaydedilen açıklamada, "İsrail ve Filistin'deki gelişmelere binaen, bölgede kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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