KKTC'den İsrail'e sert cevap: Sözleri kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Bu paylaşım, İsrail'in geleneksel yalan ve iftiralarından biridir ve şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yetkisini kullanarak akan kanı durdurduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:



"Soykırımcı (Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, ana vatanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler yer aldı. Bu paylaşım, İsrail'in geleneksel yalan ve iftiralarından biridir ve şiddetle reddediyoruz."

Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanarak Kıbrıs Türklerine yönelik soykırımı önlediğine ve Ada'da barış ile huzuru sağladığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Ana vatanımız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman hak ve adaletin yanında kararlılıkla durmaktadır. Gazze'de insanlık suçu işlemeyi sürdüren İsrail'in, yalan ve iftiralarla suçlarını örtbas etmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.