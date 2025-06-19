İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5637
  • EURO
    45,5538
  • ALTIN
    4282.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC'den İsrail'e sert cevap: Sözleri kabul edilemez
Dünya

KKTC'den İsrail'e sert cevap: Sözleri kabul edilemez

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
KKTC'den İsrail'e sert cevap: Sözleri kabul edilemez
ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Bu paylaşım, İsrail'in geleneksel yalan ve iftiralarından biridir ve şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yetkisini kullanarak akan kanı durdurduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Soykırımcı (Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, ana vatanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler yer aldı. Bu paylaşım, İsrail'in geleneksel yalan ve iftiralarından biridir ve şiddetle reddediyoruz."

Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanarak Kıbrıs Türklerine yönelik soykırımı önlediğine ve Ada'da barış ile huzuru sağladığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Ana vatanımız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman hak ve adaletin yanında kararlılıkla durmaktadır. Gazze'de insanlık suçu işlemeyi sürdüren İsrail'in, yalan ve iftiralarla suçlarını örtbas etmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

  • KKTC Dışişleri
  • Tahsin Ertuğruloğlu
  • Gideon Saar

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.