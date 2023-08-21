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Dünya

KKTC'den Pile-Yiğitler Yolu Projesi ile ilgili kararlılık vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulmasının söz konusu olmadığını, yolun mutlaka yapılacağını belirtti.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
KKTC'den Pile-Yiğitler Yolu Projesi ile ilgili kararlılık vurgusu
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KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu, Pile yolu konusunda KKTC ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin sürdüğünü, sabah saatlerinde BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart ile görüştüğünü aktardı.

Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulduğu yönünde bazı medya organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak,"Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması, söz konusu değildir. Bu yol mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

  • KKTC Dışişleri
  • Pile-Yiğitler Yolu
  • Proje durdurma

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