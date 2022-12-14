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Dünya

KKTC'den Rum kesimine sert tepki: Yanlıştan derhal geri dönülmeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gözetiminde Rumların Yeşil Hat üzerindeki ara bölgeyi ihlaline tepki göstererek, ''BM Barış Gücü'nden, ara bölgedeki bu yanlış uygulamasından derhal geri dönmesini ve ara bölgedeki söz konusu alanın, Rum sivil ihlallerinden önceki statüsüne geri getirilmesini bekliyoruz. ' denildi.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
KKTC'den Rum kesimine sert tepki: Yanlıştan derhal geri dönülmeli
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KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ara bölgenin statüsünün BM Barış Gücü gözetiminde alana giren Rumlarca ihlal edildiği belirtilerek, "BM Barış Gücü'nden, ara bölgedeki bu yanlış uygulamasından derhal geri dönmesini ve ara bölgedeki söz konusu alanın, Rum sivil ihlallerinden önceki statüsüne geri getirilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İhlaller ile ilgili BM Barış Gücü yetkililerinin daha önce Bakanlığa çağırılarak protesto edildikleri ve söz konusu uygulamadan vazgeçmeleri yönünde ikazda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, bölgenin sivil kullanımına açılmasının daha önce gündeme gelmediği kaydedildi.

Açıklamada, Rumların ihlaline yönelik bir gazetede yayımlanan haber üzerine, BM Barış Gücü'nün basın açıklamasındaki "Bölgenin sivil kullanıma açıldığı" ibaresinin talihsizlik olduğu ifade edilerek, bölgenin Türklerin erişimine kapalı tutularak Rumların kullanımına açıldığının aşikar olduğu belirtildi.

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