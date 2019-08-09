29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,486
  • 6,1462
  • 263.054
  • 99687.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'Maraş' çağrısı: İsteyen mülklerine yerleşebilecek, isteyen satabilecek

Türk tarafının yönetiminde açılması için çalışma başlatılan Kapalı Maraş ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum tarafına, 'İsteyen mülklerine yerleşebilecek, dönmek istemeyen satabilecek' çağrısı yaptı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kapalı Maraş açılımının Ankara'dan büyük destek gördüğünü ifade eden Başbakan Tatar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Kapalı Maraş’a ilişkin davalar açıldığını, çünkü bölgenin kapalı olması nedeniyle eski sahiplerinin mallarına gidemediğini belirtti.

YENİ BİR YAŞAM ALANI
 
Başbakan Tatar şöyle devam etti; “Bu nedenle tazminat isteniyor. Orası mademki KKTC sınırları içerisinde. Bu açılımla isteyen geri dönecek, isteyense malını satacak. Biz de tazminat sorunundan kurtulacağız.”
 
Gazimağusa ile Kapalı Maraş’ın iç içe olduğunu belirten Tatar,  "Bölgenin açılmasıyla KKTC yeni bir yaşam alanı kazanacak. KKTC, bir turizm markası olan Maraş’la turizmde yeni bir potansiyel kazanacak” dedi.

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı

4 bin 500 yıllık mayadan ekmek yaptı!

4 bin 500 yıllık mayadan ekmek yaptı!

Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi

Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi

İP kurucusundan 'MHP'de buluşma' çağrısı: Akşener, FETÖ'nün şifreleme...

İP kurucusundan 'MHP'de buluşma' çağrısı: Akşener, FETÖ'nün şifreleme...

ABD'den Almanya'ya baskı artıyor: Bunu beklemek gerçekten hakaret gibi

ABD'den Almanya'ya baskı artıyor: Bunu beklemek gerçekten hakaret gibi

Ender rastlanıyor... Manisa'da görüldü

Ender rastlanıyor... Manisa'da görüldü

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni detay: Olaydan birkaç gün önce başlamış!

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni detay: Olaydan birkaç gün önce başlamış!
 

POPÜLER HABERLER

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Toplaması da yemesi de zahmetli

Toplaması da yemesi de zahmetli

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA