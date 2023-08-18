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Dünya

KKTC'den, Rumlara yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'ye tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki gösterdi. ABD'yi, Rumlar ile işbirliği kisvesi altında savunma alanında kışkırtıcı adımlardan kaçınmaya çağıran KKTC, 'Bu eylemler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımları, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceğimizi yineleriz.' açıklamasında bulundu.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 23:40 - Güncelleme:
KKTC'den, Rumlara yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'ye tepki
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KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının GKRY'e yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararının, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren 1 Ekim 2024'e kadar bir yıl süre ile uzatıldığına dair açıklama yaptığı aktarılarak "ABD yönetiminin, tüm çabalarımıza rağmen Ada'daki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının birçok ülkeyle askeri işbirliğini artırdığı bir dönemde, ABD yönetiminin Ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD savaş gemilerinin çeşitli sebeplerle GKRY limanlarına yaptıkları ziyaretlerin, KKTC tarafından endişeyle karşılandığı belirtilerek liman ziyaretlerinin süreklilik kazanmasının Kıbrıs'ta huzur ve istikrarın muhafazası bakımından kaygı verici ve GKRY'nin bölgedeki askeri tahriklerini teşvik eder nitelikte olduğu vurgulandı.

"ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD'yi, Rumlar ile işbirliği kisvesi altında savunma alanında kışkırtıcı adımlardan kaçınmaya, Ada ve bölgedeki hassas dengeleri gözetmeye çağıran açıklamada, "Bu eylemler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımları, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceğimizi yineleriz." ifadesine yer verildi.

GKRY'YE İHRACAT KISITLAMASININ KALDIRILMASI

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin GKRY'ye ihracat kısıtlamasının kaldırılması iki koşula bağlanmıştı.

Bu iki yasaya göre, ABD Başkanı, GKRY'nin kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile işbirliği yaptığını Kongre'ye raporladığı ve GKRY'nin, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.

Dışişleri Bakanlığı GKRY'nin durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.

  • KKTC
  • GRKY
  • silah ambargosu

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