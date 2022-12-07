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Dünya

KKTC'den TMT'yi hedef alan açıklamalara sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) hedef alan açıklamaları kınadı.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
KKTC'den TMT'yi hedef alan açıklamalara sert tepki
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Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bazı gazete ve sosyal medya hesaplarında TMT aleyhinde yayımlanan yazılara tepki göstererek "Sözde barış yanlısı hadsizin, Kıbrıs Türklerine planlı soykırım uygulayan Rum terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türklerini savunmak amacıyla kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik hezeyanlarını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Temsilciler Meclisi, Rum terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yeoryos Grivas hakkında "Vatan tarafından verilecek herhangi bir onura layık değildir." şeklinde karar almıştı.

Söz konusu kararın ardından bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları, benzer bir kararın KKTC tarafından TMT liderleri için alınmasını istemişti.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Türk Mukavemet Teşkilatı
  • Rum yönetimi

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