KKTC'nin dünyaya açılan kapısında bir ilk! THY'nin dev uçağı damga vurdu

THY'nin İstanbul'dan kalkan TK960 sefer sayılı 329 kişilik geniş gövdeli yolcu uçağı, yerel saatle 08.35'te (TSİ 09.35) Ercan Havalimanı pistine teker koydu.

Piste ilk inişi sebebiyle su takıyla karşılanan uçak, daha sonra yolcularını indirdi.

Ercan Havalimanı'na geniş gövdeli uçakla tarifeli seferlerin başlaması nedeniyle "Giden Yolcu" salonunda düzenlenen törene, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve yetkililer katıldı.

KKTC Başbakanı Üstel, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin ileriye gitmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek "Ercan Havalimanı, bizim dünyaya açılan penceremiz. Daha önce buraya geniş gövdeli uçaklar inemiyordu. Türkiye'nin desteğiyle yeni terminal binamız ve pistin yapılmasıyla artık geniş gövdeli uçaklar buraya inebilecek. Böylece ülkemize daha çok turist gelebilecek ve bilet maliyetleri düşecek. Bu güzellikleri bizlere yaşattığı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da KKTC'nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu, sonsuza kadar yaşayacağını belirterek pisti ve terminali yenilenen Ercan Havalimanı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya yaptığı "KKTC'yi tanıyın" çağrısının altını dolduran projelerden biri olduğunu vurguladı.

THY'nin yıllarca hasretle beklenen geniş gövdeli uçakla Ercan Havalimanı'na tarifeli seferlere başladığını dile getiren Feyzioğlu, "Geniş gövdeli uçağın teker koyduğu pist, KKTC'ye vurulan; 'Burası Kıbrıs Türklerinin egemenliğindedir' mührü anlamına geliyor. Sevincimiz ve heyecanımız bundandır." dedi.

THY'nin günlük düzenlediği İstanbul-KKTC hattındaki tarifeli seferlerden birinin, bundan böyle geniş gövdeli uçakla gerçekleştirileceği öğrenildi.

1975 yılında sivil uçuşların başladığı Ercan Havalimanı'nın pisti geniş gövdeli uçakların inebilmesine imkan sağlamak amacıyla yenilenmişti.

