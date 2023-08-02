İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9584
  • EURO
    29,6596
  • ALTIN
    1689.84
  • BIST100
    7168.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC'ye önemli destek: Kabul edilememesi için hiçbir neden yok
Dünya

KKTC'ye önemli destek: Kabul edilememesi için hiçbir neden yok

İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyledi. Wilson, KKTC'nin BM tarafından tanınmaması için bir neden olmadığını vurguladı.

TRT Haber2 Ağustos 2023 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
KKTC'ye önemli destek: Kabul edilememesi için hiçbir neden yok
ABONE OL

İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya tarafından tanınmasına destek verdi. 'Kıbrıs'ın da "hayırlı Cuma anlaşması"na ihtiyacı var' başlıklı bir yazı yazan Wilson, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilememesi için hiçbir neden yok" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına İngiltere'den önemli bir destek geldi.

İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini vurguladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, İngiliz siyaset dergisi Politicshome'da bir yazı kaleme alan Sammy Wilson, "Kıbrıs Adası'nda sınırın her iki tarafında tam olarak işleyen hükümetler ve demokratik sistemler var" diye yazdı, KKTC'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaması için bir neden olmadığını vurguladı.

İngiliz Milletvekili, Kuzey İrlanda barış sürecinde imzalanan ve "Hayırlı Cuma Anlaşması" olarak da bilinen Belfast Anlaşması'na işaret etti, "Kosova'nın bağımsızlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın 2010 kararı KKTC'nin talebine daha fazla yasallık sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Wilson, Kıbrıs'ta çözüm planlarını Rumların reddettiğini vurguladı, İngiltere'nin bu süreçte Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında ara bulucu olmasını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.