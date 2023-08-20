KKTC'yi kınamak istediler... Rusya geçit vermedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin yapımı sırasında yaşanan olaylar için, BMGK üyeleri ABD, Fransa ve Çin, İngiltere, KKTC'yi kınamak istedi. Ancak skandal yasa tasarısı Rusya tarafından veto edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile-Yiğitler Yolu Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

Kıbrıs Türk tarafı BM araçları dozerlerle püskürtmüştü.

RUSYA VETO ETTİ

Bu gelişmelerin ardından Kıbrıs Türk tarafının haklılığını örtbas etmek isteyen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) üyeleri ABD, Fransa ve Çin, İngiltere'nin önerisiyle Pile Köyündeki olaylara dair KKTC'yi kınamak istedi.

Ancak Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC'yi kınayan tasarısını veto etti. Rusya, BM'nin dünyadaki asıl meselelere odaklanması gerektiğini belirtti.

PİLE-YİĞİTLER YOLUNDAKİ GERGİNLİKTE 8 KKTC POLİSİ YARALANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü, Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri ile çıkan arbedede 8 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

TÜRKİYE, BM BARIŞ GÜCÜ'NÜN KKTC TOPRAKLARINDA PİLE-YİĞİTLER YOLUNUN YAPIMINA MÜDAHALESİNİ KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesini kınadı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.