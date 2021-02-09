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Dünya

Koala, önce kazaya neden oldu, sonra direksiyonda poz verdi!

Avustralya'da koala, önce zincirlemeye kazaya neden oldu sonra direksiyonda poz verdi.

AA09 Şubat 2021 Salı 11:47 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 11:47
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Avustralya'da yolun karşısına geçmeye çalışan koala, zincirleme trafik kazasına yol açtı.

Avustralyalı emniyet yetkilileri, ülkenin güneyindeki Adelaide kentinde sabah saatlerinde bir koalanın 6 şeritli otobanda yolun karşısına geçmeye çalıştığını belirtti.

Yetkililer, yoldaki aracın, önüne çıkan koalaya çarpmamak için ani fren yaptığını söyledi.

Kazaya 5 aracın karıştığını kaydeden yetkililer, olayda can kaybı olmadığını ifade etti.

Yetkililer, kazanın trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelmesine rağmen sadece hafif yaralılar olduğunu dile getirdi.

- DİREKSİYONDA POZ VERDİ

Kazaya karışanlardan Nadia Tugwell, aracından indiğinde gördüğü koalanın kazadan yara almadan kurtulduğuna sevindiğini belirtti.

Yolda zarar görmesini önlemek için aracına aldığı koalanın direksiyona geçerek kendisine poz verdiğini aktaran Tugwell, daha sonra koalayı yaban hayatı kurtarma görevlilerine teslim ettiğini belirtti.

Görevlilierin daha sonra koalayı otobandan uzakta bir ormana salıverdikleri öğrenildi.

Tugwell'in çektiği ve yerel basınla paylaştığı görüntülerde, sevimli koalanın araçta merakla gezindiği görülüyor.

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