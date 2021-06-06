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Dünya

Koalisyon güçleri: Bomba yüklü İHA imha edildi

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

AA06 Haziran 2021 Pazar 10:55 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 10:55
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği, koalisyon güçlerinin de buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

- HUSİLERDEN "KRAL HALİD HAVA ÜSSÜ'NÜ HEDEF ALDIK" AÇIKLAMASI

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını belirtti.

Seri, saldırıyı "Kasıf-2" tipi İHA ile gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

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