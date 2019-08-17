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Koalisyon güçleri Irak hükümetinin askeri uçuşlarla ilgili talimatlarına uyacak

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak hükümetinin, koalisyona ait uçakların Irak hava sahasında Başbakan Adil Abdulmehdi'nin izni olmadan askeri görevle uçuş yapamayacağı yönündeki talimatlarına uyacağını açıkladı.

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Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, koalisyonun üst düzey komutanların, Başbakan Abdulmehdi'nin koalisyon uçaklarıyla ilgili talimatlarını görüşmek için Irak Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği kaydedildi.
 
Açıklamada, koalisyon güçlerinin Irak'ın egemen olduğu sınırlar içerisinde Irak hükümetinin talimatlarına uyacağı aktarıldı.
 
Irak Başbakanı Abdulmehdi, perşembe günü ülkenin hava sahasında her türlü askeri uçuşlarla ilgili izinlerin iptal edilmesini de içeren bir dizi güvenlik kararı almıştı.

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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