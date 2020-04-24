Koalisyon güçleri Yemen'de ateşkesi 1 ay uzattı

AA 24 Nisan 2020 Cuma 16:08 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 16:10

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, daha önce ilan edilen ve dün süresi dolan 15 günlük tek taraflı ateşkesin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in talebi üzerine uzatıldığını açıkladı.

Taraflara daimi ateşkes için müzakerelerde ilerleme fırsatı vermek, önemli ekonomik ve insani tedbirler üzerinde anlaşma sağlamak ve siyasi süreci sürdürme amacıyla bu kararın alındığını belirten Maliki, bunun ayrıca Yemen halkının acılarının hafifletilmesine ve özellikle ramazan ayında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye verdikleri önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Maliki, ateşkesin 23 Nisan Perşembe gününden itibaren bir ay geçerli olacağını belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.