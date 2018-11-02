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Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait askeri noktaları hedef aldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait bir hava üssü ile balistik füze depolarına saldırı düzenledi.

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Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki'nin yaptığı ve Suudi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, koalisyon güçleri, Uluslararası Sana Havalimanı yakınındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ndeki askeri noktaları hedef aldı.

Saldırıda ayrıca balistik füze depoları, insansız hava araçları kontrol istasyonları ile bomba imalathanelerinin kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Söz konusu saldırının, Husilerin hareketlerinin yakından takip edilmesiyle elde edilen istihbarat bilgileri sonucunda gerçekleştirildiğini kaydeden Maliki, Uluslararası Sana Havalimanı'nda Birleşmiş Milletler ile insani yardım uçaklarının uçuşlarına devam edeceğini kaydetti.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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