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Dünya

Koalisyon güçlerinden Yemen'e hava saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, dün ülkenin 6 iline 50 hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

AA07 Nisan 2020 Salı 07:13 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 07:13
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İran destekli Husilere bağlı SABA haber ajansının askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, koalisyon güçleri, kuzeyde Sada, Amran, Cevf, batıda Hacce, güneyde El-Beyda ve doğuda Marib'e 50 hava saldırısı düzenledi.

Koalisyon güçlerinin, Marib'in Sirvah ve Meczer ilçelerine 19, Hacce'nin Midi, Harad ve Abes ilçelerine 8, Beyda'nın Natı ilçesine 6, Cevf'in Hab ve eş-Şaf, Bart el-Anan ve El-Hazm ilçelerine 9, Sada'nın El-Bika ve Ez-Zahir ilçelerine 6 ve Amran'a bağlı Rayda ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Koalisyon güçlerinden söz konusu suçlamaya ilişkin açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti.

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