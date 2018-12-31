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Koalisyon uçakları 4 yılda Irak ve Suriye’de bin 139 sivili vurdu

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin 2014 yılından buyana Irak ve Suriye topraklarında düzenlenen hava saldırılarında bin 139 sivili öldürdüğü bildirildi.

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ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri tarafından yayınlanan son raporla birlikte, 4 yıl içinde Iraklı ve Suriyeli sivillere karşı işlenen insanlık suçları itiraf edildi. Raporda, koalisyon uçaklarının 2014 yılından bugüne Irak ile Suriye topraklarındaki DEAŞ’a karşı düzenlenen hava saldırılarında bin 139 sivilin “yanlışlıkla” öldüğü kabul edildi.

Öte yandan raporda geçtiğimiz Kasım ayında 194 sivilin öldürüldüğü ihbarının alındığı kaydedilirken, araştırmalar sonucu 3 ihbarın doğru olduğu vurgulandı.

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