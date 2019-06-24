32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir entegre geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda kurulu entegre geri dönüşüm tesisinin depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Feci kaza! Anne kız yaşamını yitirdi

Feci kaza! Anne kız yaşamını yitirdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

Doğa tutkunlarının yeni adresi oldu! 350 metre yüksekte...

Doğa tutkunlarının yeni adresi oldu! 350 metre yüksekte...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA