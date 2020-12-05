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Dünya

Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık

Ermenistan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, 'Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Hatta Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı' açıklamasında bulundu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:50
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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ağır darbe vurdu.

Türk İHA'larının da desteğiyle Karabağ'daki kritik noktaları tek tek kaybeden Ermenistan, Rusya'nın öncülüğünde ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

Son olarak Ermenistan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA SOKMAK İÇİN UĞRAŞTIK, BAŞARAMADIK"

Koçaryan, Ermeni yöneticilerin savaşın başlaması için tüm imkanları sunduğunu belirterek, "Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Ermeniler, Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı. Yaptıklarıyla Azerbaycan'a uluslararası meşruiyet kazandırdılar" ifadelerini kullandı.

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