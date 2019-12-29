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Dünya

Kocasından 1 milyon dolar çaldı

Amerika’da Lin Helena Halfon isimli bir kadın 77 yaşındaki kocasından 1 milyon dolar çaldı. Kaçmaya çalışan kadın havalimanında yakalandı. 

29.12.2019  00:40 - Güncelleme: 29.12.2019  00:40

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 26 yaşındaki bir kadın yeni evlendiği 77 yaşındaki eşinin banka hesabından 1 milyon dolar çalma iddiasıyla tutuklandı. Tampa Uluslararası Havaalanı’nda yakalanan Lin Helena Halfon, kara para aklama, organize sahtekarlık ve yaşlı bir kişinin sömürülmesi suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Celse sonrası hakim genç kadının kefaletini 1 milyon dolar olarak belirledi. İş insanı Richard Rappaport ise eşinin suçlu olduğuna inanmadığını ve kendisinden 51 yaş küçük İsrail uyruklu kadının sınır dışı edilmesini istemediğini sözlerine ekledi. Halfon ve Rappaport çifti geçen ağustos ayında evlenmiş fakat 77 yaşındaki iş insanının ailesi evlilikten haberdar edilmediğini açıklamıştı. 

Richard Rappaport eşinin kendisini dolandırdığına inanmıyor.

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