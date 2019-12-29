Kocasından 1 milyon dolar çaldı

29.12.2019 00:40 - Güncelleme: 29.12.2019 00:40

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 26 yaşındaki bir kadın yeni evlendiği 77 yaşındaki eşinin banka hesabından 1 milyon dolar çalma iddiasıyla tutuklandı. Tampa Uluslararası Havaalanı’nda yakalanan Lin Helena Halfon, kara para aklama, organize sahtekarlık ve yaşlı bir kişinin sömürülmesi suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Celse sonrası hakim genç kadının kefaletini 1 milyon dolar olarak belirledi. İş insanı Richard Rappaport ise eşinin suçlu olduğuna inanmadığını ve kendisinden 51 yaş küçük İsrail uyruklu kadının sınır dışı edilmesini istemediğini sözlerine ekledi. Halfon ve Rappaport çifti geçen ağustos ayında evlenmiş fakat 77 yaşındaki iş insanının ailesi evlilikten haberdar edilmediğini açıklamıştı.

Richard Rappaport eşinin kendisini dolandırdığına inanmıyor.