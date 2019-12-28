Kölelerin üzerinde golf oynuyorlar

28.12.2019 04:09 - Güncelleme: 28.12.2019 04:09

ABD’nin Florida eyaletindeki bir golf sahasının altında köle mezarlığı bulundu. Tallahassee kentinde ahşaptan yapılmış işaretlemeler aracılığıyla bulunan mezarlıkta kölelerin gömülü olduğu anlaşıldı. Söz konusu “Capital City Country Club” golf kulübü üyeleri ise, yıllardır altında köle mezarlığı olduğunu bilmeden golf sahasında oynadıklarını ve bu durum karşısında şaşkın olduklarını belirtti. Diğer yandan kulüp yöneticileri, yüz yıl önce golf sahasının inşası sırasında arazinin altında ne olduğunu araştıracak teknolojik imkanlarının bulunmadığını açıkladı.

ABD’NİN KARANLIK TARİHİNİN KANITI

Eyalet yetkilileri, çim sahanın altında daha fazla mezarın olması ihtimali üzerine bölgede araştırmalara devam ettiklerini duyurdu. “Beyaz Olmayan Halklar Derneği” (NAACP) Eski Başkanı Delaitre Hollinger, atalarının da Leon bölgesindeki pamuk tarlalarında köle olarak çalıştığını ve ABD’nin “karanlık tarihi” ile yüzleşmesi gerektiğini açıkladı.