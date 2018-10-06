Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Maduro'ya tepki gösterdi ve bu hükümetten saygı beklediklerini belirtti

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maduro'nun "Kolombiya'ya, hükümetine ve Devlet Başkanı'na hakaret ve aşağılama" içerikli ifadelerinin "keskin" bir şekilde reddedildiği belirtildi.

Maduro'nun açıklamalarının "Kolombiya halkının seçtiği devlet başkanı ve hükümetinin haysiyetine yönelik bir saldırı" olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, Venezuela hükümetinden, Kolombiya'ya saygı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki birçok hükümet gibi Kolombiya hükümetinin de Venezuela'nın bir an önce demokrasisini yeniden kazanması ve bu ülke halkının sosyal, ekonomik ve siyasi haklarını kullanması için ısrar etmeyi sürdüreceği duyuruldu.

Nicolas Maduro'nun sözleri

Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Latin Amerika'daki sağcı hükümetlerin emperyalizmin uydusu" olduğunu ve "emperyalizm nereye giderse onların da o yönde hareket ettiğini" söylemişti.

Kolombiya'yı da bu konuda hedef alan Maduro, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ivan Duque hükümeti tehlikeli çünkü ABD'ye büyük bağımlılığı olan, tecrübesiz ve Venezuela'ya karşı nefret dolu bir hükümet. Ivan Duque'nin yüzüne baksanız, yanaklarını sıkacağınız bir melek sanırsınız ama o Venezuela'dan nefret eden ve her gün bizim ülkemize karşı komplo kuran bir şeytan."