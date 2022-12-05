Kolombiya ve isyancı örgüt ELN arasında ilk anlaşma

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin batısında yerinden edilmiş yerli halkın topraklarına güvenli dönüşüne ilişkin ELN ile ilk anlaşmanın yapıldığını bildirdi.

Basına açıklamalarda bulunan Petro, "ELN ile görüşmelere başladıktan sadece bir hafta sonra ilk anlaşma noktası, bu örgüt tarafından Embera yerlilerinin topraklarına dönüşüne izin verilmesidir." dedi.

ELN liderlerinden Antonio Garcia, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yalnızca ülkenin gerçeklerindeki değişikler bizi barışa götürecek. Bu nedenle, toplumun katılımıyla ve hükümetlerin dönüşümleri sayesinde umarım başarıya ulaşır." ifadelerini kullandı.

- 3 YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım'da yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino başkanlık ederken, ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik etmişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan sol görüşlü Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

- ELN İLE MÜZAKERELERİN GEÇMİŞİ

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.

