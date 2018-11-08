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Kolombiya, Venezuela'ya sınır ihlali nedeniyle nota verdi

Kolombiya, Venezuelalı askerlerin sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle bu ülkeye nota verdi.

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Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela ordusuna bağlı bir grubun 1 Kasım'da Norte de Santander yönetim bölgesindeki sınır hattını geçerek Kolombiya topraklarına girdiği belirtildi.

Sınır ihlalinin araştırmalar sonucunda kesinleştiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Venezuela'ya bir protesto notası verdiği aktarıldı.

- Önceki sınır ihlalleri

Venezuelalı askerlerin 13 Eylül'de sınırdaki Orinoco Nehri üzerinde Kolombiya'ya ait adalardan birine çıktığı gerekçesi ile bu ülkeye Kolombiya tarafından yine nota verilmişti.

Ortak sınırları 2 bin 200 kilometreyi bulan Kolombiya ve Venezuela arasında özellikle geçen yıl Venezuelalı güvenlik güçlerinin yaptığı sınır ihlalleri nedeniyle de gerginlikler yaşanmıştı.

Geçen sene ilk sınır ihlalinde Venezuelalı askerler Kolombiya topraklarında bir süre kalmış, yükselen diplomatik ve askeri tansiyon, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından askerlerine geri çekilmeleri talimatını vermesiyle düşmüştü.

Kolombiya hükümeti Venezuelalı askerlerin tekrar eden ihlallerinin önüne geçmek için bölgeye uzman heyetler gönderme kararı almıştı.

İki ülke, kuzeydeki Venezuela Körfezi ve Guajira Yarımadası'ndan başlayıp güneydeki Amazon bölgesine kadar uzanan ve bazı noktalarında fiziki kontrolü imkansız bir sınırı paylaşıyor.

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