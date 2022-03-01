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Dünya

Kolombiya'da altın madenindeki patlamada mahsur kalan 15 kişiden 13'ünün cesedi bulundu

Kolombiya'da dün bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 15 madenciden 13'ünün cesedine ulaşıldı.

AA1 Mart 2022 Salı 06:00 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 06:03
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Ulusal Madencilik Ajansından (ANM) yapılan açıklamada, patlamanın ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 13 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

ANM, halen kayıp olan iki madencinin bulunması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Socha kasabasında, kaçak altın madeninde meydana gelen mayın patlamasının ardından madenciler mahsur kalmıştı.

Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin detayların paylaşılmadığı altın madenine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 73 kişinin ölmesi "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

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