İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Dünya

Kolombiya'da askeri tesise bombalı saldırı

Kolombiya'da, askeri bölgede bir taburun girişinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 07:16 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 07:16
ABONE OL

Meta yönetim bölgesine bağlı Granada kasabasında bulunan 21 Nolu Piyade Taburu girişinde, patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak ettirildi.

Saldırıda 1 asker ile 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Granada Belediye Başkanı Fredy Hernan Perez, saat 09:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm önlemleri alıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter hesabından saldırıya tepki göstererek, "Olayın sorumluları yakalanacak. Saldırıya en güçlü şekilde karşılık vereceğiz. Tüm Kolombiya kamu gücünü desteklemeli." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan saldırıyla ilgili çok sayıda görüntü paylaşıldı.

- SON SALDIRI

Kolombiya'da en son 28 Ocak'ta Venezuela sınırı yakınlarındaki askeri üslere eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırılarda 1 asker ölmüş, 3 asker ağır yaralanmıştı.

Saldırıyı silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.