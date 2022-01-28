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Dünya

Kolombiya'da askeri üslere saldırı: 1 ölü

Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınlarındaki askeri üslere eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırılarda 1 asker öldü, 3 asker ağır yaralandı.

AA28 Ocak 2022 Cuma 00:44 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 00:44
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Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana, Chiriguana ve Aguachica kasabalarındaki askeri üslere eş zamanlı bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker ağır yaralandı.

Saldırıyı silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.

Ülkenin önde gelen örgütlerinden FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de silah bırakma sürecini tamamlarken Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.

- ELN saldırıları

Kolombiya'nın kuzeyinde, 24 Kasım 2021'de ELN, patlayıcı madde ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 3 asker ölmüştü.

Aynı bölgede, ELN, 17 Haziran 2021'de askeri tabura bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlemiş, saldırıda 36 asker yaralanmıştı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulunun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.

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