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Dünya

Kolombiya'da askerlere yönelik pusu

Kolombiya'nın güneybatısında pusuya düşürülen askerlerden 6'sının hayatını kaybettiği, 7'sinin ise kaybolduğu bildirildi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 06:48 - Güncelleme:
Kolombiya'da askerlere yönelik pusu
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Caracol Radio'nun haberine göre, Cauca Yönetim Bölgesi'ne bağlı Buenos Aires kasabasındaki Munchique köyünde, askerler pusuya düşürüldü.

Uzun namlulu silah ve el bombalarıyla yapılan saldırıda 6 asker öldü, 7 asker kayboldu.

Saldırıdan, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı "Jaime Martinez" grubunun sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

Ulusal Ordudan yapılan açıklamada, saldırıda 6 askerin de yaralandığı ve bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Geçen hafta Argelia kasabasına bağlı El Plateado köyünde de askerlere saldırı düzenlenmiş, olayda 3 asker yaşamını yitirmişti.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

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