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Kolombiya'da barut imalathanesinde patlama: 4 ölü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da barut imalathanesinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Patlama binanın zemin katındaki imalathanede meydana geldi. Patlama sonrası bölgede çalışma yapan itfaiye yetkilileri, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini; 29 kişinin de yaralandığını duyurdu. Üst katlarında evlerin bulunduğu binadaki patlama sonrası bölge savaş alanına döndü. Patlamanın şiddeti ile çevre binalar ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.
 

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