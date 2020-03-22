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Dünya

Kolombiya'da bazı hapishanelerde mahkumlar isyan başlattı

Kolombiya'da bazı hapishanelerde mahkumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olduğu tahmin edilen isyan başlattı.

AA22 Mart 2020 Pazar 09:42 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:42
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Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı.

Mahkumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ayaklandığı tahmin edilen olaylarda, şu ana kadar ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bogota'da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkumların, avluya çıkarak hapishane duvarlarına tırmandığı ve "Sokağa çıkıyoruz!" şeklinde bağırdığı görülüyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, hapishanelerde çıkan ayaklanmalara müdahale ettiğini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.

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