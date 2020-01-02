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Dünya

Kolombiya'da eski FARC militanı belediye başkanı oldu

Kolombiya'da silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanı Guillermo Torres mazbatasını alarak belediye başkanlığına başladı.

AA02.01.2020  23:04 - Güncelleme: 02.01.2020  23:04

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 27 Ekim'de düzenlenen yerel seçimlerin galipleri mazbatalarını aldı.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, seçimlerde ülkenin kuzeyinde Karayip Denizi kıyısındaki Bolivar yönetim bölgesine bağlı Turbaco kentini kazanan ve "FARC'ın şarkıcısı" olarak bilinen Torres görevi düzenlenen törenle devraldı.

Törende konuşan eski militan Torres, altyapı ve çevre temizliği çalışmaları üzerinde yoğunlaşacağını ve su sorununu çözeceğini vurguladı.

Yolsuzlukla mücadele vaadinde de bulunan Torres, FARC militanı olarak geçirdiği günlere değinirken tüfekten daha çok gitar taşıdığını anlattı.

Bogota'nın ilk kadın belediye başkanı

Ülkenin başkenti Bogota'da ise ilk kez bir kadın, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Kentin en büyük parklarından Simon Bolivar'da düzenlenen törenle mazbatasını alan Clauida Lopez, konuşmasında toplumsal uzlaşı ve sürdürülebilir büyüme üzerinde durdu.

Lopez'in vaatleri arasında, Bogota’daki güvenlik sorununu çözmek için sürekli savcıların görevlendirilmesi, polis devriyelerinin artırılması, şiddet gören kadınlar için sığınma merkezleri açılması, yoğun suç işlenen bölgelerde 5 güvenlik ve yargılama merkezi açılması, toplu taşıma araçlarındaki soygunların önlenmesi, eğitim bütçesinin artırılması, yeni okulların inşası, ağır tonajlı araçların trafikteki varlığının azaltılması ve daha fazla umumi tuvalet inşası gibi hususlar bulunuyor.

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