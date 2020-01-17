AA 17.01.2020 07:34 - Güncelleme: 17.01.2020 08:01

Kolombiya basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Pitalito kentinde birkaç gün önce düzenlenmesi gereken nikah töreni, silahlı kişilerce kaçırıldığı ihbarıyla damat adayının gelememesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Gelin ve ailesinin büyük üzüntü yaşadığı olay sonrası Kolombiya ordusunun kaçırılan kişileri kurtarmak için oluşturulan özel birliği ve polis, kentteki bütün giriş çıkışları kapattı.

Civar bölgelere de yayılan arama operasyonunun ciddileşmesi üzerine endişeye kapılan sağdıçlar, evlenmekten vazgeçen damat adayının kurguladığı kaçırılma yalanını polise itiraf etmek zorunda kaldı.

Pitalito Emniyet Müdürü Albay Nestor Vargas, itiraf üzerine operasyonun durdurulmasına karşın sahadaki birliklerin, kimliği açıklanmayan damat adayını saklandığı bir evde bulduğunu duyurdu.

Şehir halkının alay etmesinden çekindiği için kentin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine geçen damat hakkında, "asılsız ihbarla güvenlik güçlerini yanıltmaktan dolayı" soruşturma açıldı.