Kolombiya'da FARC ile barış anlaşmasının 2'inci yıl dönümü

Kolombiya hükümeti ve FARC arasında 24 Kasım 2016'da imzalanan ve bu örgütle yarım yüzyıldan fazla süren silahlı çatışmaları bitiren barış anlaşmasının 2'inci yıl dönümü dolayısıyla, örgütün siyasi partisi FARC tarafından başkent Bogota'da etkinlik düzenlendi.

Kentin tarihi merkezi La Candelaria semtindeki Gabriel Garcia Marquez Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe örgütün ve partinin "Timochenko" ismiyle bilinen lideri Londono'nun yanı sıra diğer yöneticiler ve Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault katıldı.

Londono, ağustosta göreve başlayan Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, anlaşmayı değiştireceği yönündeki açıklamalarına işaret ederek, “Barış anlaşması, iç hukukta korunmasının da ötesindedir. Hükümetlerin, meclislerin ya da tercümanların kaprisleri ile değiştirilemez.” ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un, Kolombiya devletinin bu anlaşmaya uyacağını BM önünde taahhüt ettiğini hatırlatan Londono, değişiklik yapılmasının anlaşmanın bozulmasına neden olacağını dile getirdi.

Londono, Kolombiya devletinin verdiği sözü tutması gerektiğini belirterek, “Bizler FARC olarak barışçıl şekilde hükümete anlaşmada ne varsa titiz bir şekilde yerine getirme çağrısı yapıyor ve bu yöndeki duruşumuzu vurguluyoruz.” diye konuştu.

Bir daha silah kullanmayacaklarının altını çizen FARC’ın Timochenko ismiyle bilinen lideri Londono, “Egemen, adil, demokratik, gelişmiş ve barış içinde bir Kolombiya hayalimizden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Arnault, anlaşmada yaşanan sorunlara dikkati çekti

BM Kolombiya Misyon Şefi Arnault ise barış anlaşmasının, dünyadaki en kanlı çatışmalardan birine son verdiğini hatırlattı.

Binlerce eski savaşçının anlaşma sayesinde sivil hayata geçiş yaptığına ve meşru bir siyasi harekete dönüştüğüne değinen Arnault, özellikle eski militanların yeniden sosyal hayata kazandırılmasında güvenlik alanında yaşanan sorunların acilen çözülmesi gerektiğini söyledi.

FARC kurbanı da katıldı

Etkinliğe, FARC'ın başkent Bogota'da 2003'te bir otele düzenlediği bombalı saldırıda yaralanan ve daha sonra örgütü affettiğini açıklayan Bertha Lucia Ramirez de katıldı.

Barış anlaşması

Kolombiya hükümeti ve FARC, imzaladıkları ilk anlaşma 2 Ekim 2016'da yapılan referandumla reddedilince yeniden masaya oturmuş ve 10 gün sonra yeni bir anlaşmaya varmıştı.

Yeni anlaşmayı eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve dönemin örgüt lideri şimdinin siyasi parti başkanı Londono, 24 Kasım'da Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalamıştı.

Silah bırakma safhasına 1 Mart 2017'de geçilen ve 27 Haziran'da elindeki silahların tamamını bırakan FARC, geçen yıl ağustos ayında düzenlediği kongre ile aynı kısaltmayı kullanan siyasi partiyi kurmuştu.