Kolombiya'da güvenlik güçleri ile FARC arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü
Kolombiya'nın La Macarena kenti kırsalında güvenlik güçleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanları arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.
- AA
Kolombiya ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin orta kısmında, Meta yönetim bölgesi sınırları içindeki Atlantida mezrasında arazi taraması yapan askeri birliğe "Pablo" kod adlı eski FARC mensubunun yönettiği silahlı grup tarafından saldırı düzenlendi.
Çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, yaralanan 3 güvenlik görevlisi ise bölgeden çıkarılarak çevredeki hastanelerden birinde tedavi altına alındı.
Gruba ait silah, doküman ve patlayıcıların ele geçirildiği çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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