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Kolombiya'da havalimanında 531 kilogram kokain ele geçirildi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanında 531 kilogram kokain ele geçirildi.

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Ülke basınındaki haberlere göre, havalimanında narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, ülkenin Karayip Denizi'ndeki San Andres Adaları'ndan getirilen beyaz eşyalara gizlenmiş kokain paketleri bulundu.

Söz konusu 531 kilogram kokainin, Kolombiya'da son yıllarda bir havalimanında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Çamaşır makineleri içine gizlenen kokainin, ülkedeki en büyük uyuşturucu kaçakçısı silahlı örgütlerden Clan del Golfo'ya ait olduğu değerlendiriliyor.

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