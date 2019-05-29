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Kolombiya'da Kara Kuvvetleri Komutanı hakkında soruşturma açıldı

Kolombiya Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı yetkililer hakkında, verdikleri talimatların sivillerin ölümüne yol açıp açmadığını belirlemek için soruşturma açıldı.

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Kolombiya'da savcılık, askerlere silahlı gruplara karşı yürütülen operasyonlarda neticeleri artırmaları yönünde verdikleri emirlerle sivillerin hayatlarını riske atıp atmadıklarının belirlenmesi için Kara Kuvvetleri Komutanı Nicacio de Jesus Martinez Espinel ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, Martinez Espinel'in yanı sıra bazı yetkililerin de soruşturmaya dahil edildiğini yazılı olarak duyururken, diğer kişilerin isim, görev ya da rütbeleri açıklanmadı.

Martinez, The New York Times'ın, askerlere operasyonlarda mutlak sonuç almaları ve neticeleri artırmaları yönünde verilen emirlerin sivilleri riske attığını ortaya çıkaran haberinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

Gazetenin haberde imzası olan muhabiri ise iktidardaki parti Demokratik Merkez'in bir kongre üyesince eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile bağlantılı olduğunun iddia edilmesi üzerine, can güvenliğini gerekçe göstererek Kolombiya'yı terketmişti.

AP de iki gün önce yayımladığı bir haberde, Martinez'in 2005 yılında sivillerin katledilmesi ile ilişkili olduğunu öne sürmüştü.

Terörle mücadele çerçevesinde istihbarat alınan kişilere yapılan ödemelere ilişkin belgeleri elde ettiğini belirten AP, Martinez'in yaptığı ödemelerin bazılarının sivil ölümlerinden ve haraç almaktan sorumlu asker ve paramiliterlere gittiğini iddia etmişti.

Martinez ve diğer generaller, Devlet Başkanı Ivan Duque tarafınan geçen yılın sonunda göreve getirilmişti.

Ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ve insan hakları savunucusu ise bu komutanların, sivillerin yargısız infazlarla öldürülmesi ile bağlantılı olduklarını iddia etmiş ve Duque'yi yoğun şekilde eleştirmişti.

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

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