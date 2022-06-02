İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2022 Perşembe / 3 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4377
  • EURO
    17,6333
  • ALTIN
    975.118
  • BIST100
    2568.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı
Dünya

Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı

Kolombiya'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 14 kişinin içeride mahsur kaldığı bildirildi.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 06:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Santander yönetim bölgesine bağlı El Zulia kasabasında, kaçak olduğu değerlendirilen kömür madeninde patlama yaşandı.

Ulusal Madencilik Ajansından (ANM) yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin madencileri arama kurtarma çalışmalarına derhal başladığı ancak 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ANM, kayıp 14 işçiye ulaşılmasının günler alabileceğini kaydetti.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.